Leccese (sindaco Bari): "De Laurentiis mi ha detto che ci sono fondi stranieri interessati al club"

Non solo il discorso legato alla candidatura di Bari per gli Europei del 2032, il sindaco della città Vito Leccese è tornato a parlare anche della questione legata alla possibile cessione del Bari. Queste, le sue parole rilasciata al Corriere del Mezzogiorno e riprese da tuttobari.com: "Le ultime interlocuzioni che ho avuto con De Laurentiis risalgono a quando casualmente ci siamo incontrati in aeroporto (il 26 febbraio scorso, ndr). Mi ha ribadito l’interessamento di alcuni fondi stranieri, e spero che queste trattative possano chiudersi al più presto perché la tifoseria e la città meritano traguardi più lusinghieri degli attuali".

Intanto, lo ricordiamo, c'è prima da salvare una stagione, perché al momento la classifica di Serie B vede il Bari in zona playout, quartultimo posto, ma con una sola lunghezza di margine dalla retrocessione. Mancano ancora sei giornate al termine della regular season, e tutto può accadere...