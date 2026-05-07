Bari, spunta un nuovo gruppo straniero: Antonio Matarrese mediatore coi De Laurentiis

Ritorno al passato per il Bari? Non proprio, ma secondo le ultime indiscrezioni una vecchia conoscenza del club pugliese come Antonio Matarrese, ex proprietario e presidente dal 1977 al 1983, sarebbe stato incaricato da un gruppo di imprenditori stranieri per mediare e gestire un’eventuale trattativa per l’acquisto del club dalle mani della famiglia De Laurentiis.

Lo rivela l’emittente televisiva Barinews spiegando che questo gruppo sarebbe interessato a rilevare l’intero pacchetto di maggioranza del club, e non a un ingresso con una piccola quota con successiva scalata graduale alla maggioranza (che preferirebbero gli attuali proprietari), a prescindere dalla categoria d’appartenenza nella prossima stagione. Non si dovrebbe dunque trattare del fondo canadese accostato nei mesi scorsi al club e che mirerebbe al 30% delle quote, ma di un altro gruppo di cui al momento non si conosce però la provenienza. Nelle prossime settimane, potrebbero emergere nuovi dettagli.

La posizione del club

“In verità negli ultimi tempi sto dialogando con due realtà interessate al Bari. È una fase di dialogo, la novità è questa. Per me è importante poter dare la squadra a mani solide che possono avere una progettualità nell'interesse della piazza, del Bari e di quello che sarà il futuro. Esiste un patto di riservatezza, cerco di essere il più neutro possibile nel parlarne. Non sono gruppi nazionali, sono realtà straniere. I gruppi si propongono, ci si conosce e ci si incontra, ci sono delle tempistiche”. Queste le parole del numero uno Luigi De Laurentiis in merito alle trattative dello scorso dicembre.