Lega B, nasce la Commissione Media e Comunicazione: focus sulla valorizzazione del prodotto

Nel corso dell'assemblea di Lega B andata in scena oggi è stata comunicata l'istituzione di una Commissione interna Media e Comunicazione, un nuovo organismo pensato per presidiare e sviluppare in modo strutturato le principali tematiche strategiche, sportive e amministrative legate al sistema della comunicazione.

La Commissione nasce con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra i Club e la Governance della Lega, favorendo il confronto su contenuti, linguaggi e strumenti utili a migliorare la visibilità, il posizionamento e l’attrattività del campionato.

A far parte della nuova Commissione sono Massimiliano Martino (Frosinone), Lorenzo Marchetti (Cesena), Andrea Montanari (Reggiana), Gianluca Parenti (Spezia), Leonar Pinto (Bari), Andrea Siracusa (Palermo), rappresentativi di diverse realtà del campionato, chiamati a contribuire attivamente al processo di analisi e proposta.

Con questa iniziativa, la Lega B porta a sette il numero complessivo delle Commissioni interne, confermando la volontà di adottare un modello partecipativo e condiviso con i Club. L’obiettivo è quello di sviluppare progettualità mirate e strategie innovative, capaci di incidere concretamente sulla crescita e sulla valorizzazione del prodotto Lega B, sia a livello nazionale che internazionale.