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Assemblea Lega B, decise le date di playoff e playout. Ecco il calendario della stagione sportiva 26/27

Assemblea Lega B, decise le date di playoff e playout. Ecco il calendario della stagione sportiva 26/27TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 16:19Serie B
Luca Bargellini

Assemblea di Lega Serie B a Milano con tutte le società presenti.

Il Presidente Paolo Bedin ha aperto i lavori con le tematiche di sistema e in particolare con il tema delle elezioni federali, illustrando modalità e tempistiche di avvicinamento all’appuntamento del 22 giugno.

Dopo aver illustrato le tappe che hanno portato alla convocazione dell'Assemblea Elettiva FIGC, oltre alle modalità e tempistiche connesse, il Presidente ha condiviso con i club una riflessione sul processo e sul metodo da seguire, sottolineando l'importanza e la centralità dei contenuti dei programmi, oltre che dei nomi dei candidati. Al termine di un sereno e costruttivo dibattito, l’Assemblea ha avallato il percorso che prevede la necessità di stilare una lista di priorità che qualificano la Serie B nella filiera del sistema, partendo dalle tematiche tecnico/sportive, legate soprattutto alla valorizzazione dei giovani, passando dai necessari provvedimenti sulla sostenibilità economico-finanziaria, per arrivare alla proposta di riforma del sistema e agli interventi da richiedere al mondo politico. Un documento da finalizzare nei prossimi giorni con i club, da cristallizzare in modo associativo e poi condividere con le altre componenti e soprattutto con i candidati alla carica federale, per poterne verificare coerenza e fattibilità all'interno dei rispettivi programmi.

"Sono molto soddisfatto delle modalità con le quali - afferma il Presidente Bedin - oggi abbiamo affrontato in modo costruttivo e coeso il tema federale, condividendo un percorso che si focalizzi sui contenuti e sulle priorità che la categoria richiede. I nomi dei possibili candidati ad oggi evidenziatisi sono di altissimo livello, per credibilità, esperienza e conoscenza del sistema; siamo pronti a dare il nostro contributo di idee, proposte e soluzioni per affrontare le tante tematiche che caratterizzano il nostro sistema calcistico"

Altro importante obiettivo raggiunto dall'Assemblea il set documentale delle nuove norme in tema di contenimento di costi, che saranno di due livelli, uno federale e uno endoassociativo, e che mirano a introdurre progressivamente meccanismi di controllo del costo del lavoro allargato delle società e un nuovo modello di redistribuzione delle risorse collettive in ottica solidaristica. L'obiettivo dichiarato è quello di supportare una migliore sostenibilità economico-finanziaria dei club, data l'elevata incidenza dei costi del lavoro in continuo aumento, e assicurare un maggior equilibrio competitivo tra glistessi. Le norme entreranno in vigore in parte dalla prossima stagione sportiva e in parte in quelle successive.

"E' un risultato storico, frutto di mesi di lavoro delle commissioni e del Consiglio Direttivo - sottolinea Bedin - che permette alla Lega di introdurre misure volte al controllo della spesa e auspicabilmente di inversione della tendenza e del trend economico finanziario per il perseguimento di quella sostenibilità che rappresenta oggi la principale problematica del sistema".

Date playoff e playout – Ratificata l’ipotesi uscita dal Consiglio direttivo per le date playoff e playout
Turno preliminare playoff (gara unica)
Martedì 12 maggio 2026 - (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)
Semifinali playoff (andata)
Sabato 16 maggio 2026 - (6ª o 7ª vs 3ª)
Domenica 17 maggio 2026 - (5ª o 8ª vs 4ª)
Semifinali playoff (ritorno)
Martedì 19 maggio 2026 - (3ª vs 6ª o 7ª)
Mercoledì 20 maggio 2026 - (4ª vs 5ª o 8ª)
Finale playoff (andata e ritorno)
Domenica 24 maggio 2026
Venerdì 29 maggio 2026

Finale playout (andata e ritorno)
Venerdì 15 maggio 2026 - (17ª vs 16ª)
Venerdì 22 maggio 2026 - (16ª vs 17ª)

Date prossima stagione - L’Assemblea ha approvato inoltre la proposta del Consiglio direttivo di inizio e termine campionato 2026/2027. In particolare, la prima giornata è prevista sabato 22 agosto 2026, con eventuali anticipi venerdì 21 agosto; l’ultima giornata è programmata nel weekend fra il 14 e il 16 maggio.

Istituita, infine, una Commissione interna Media e Comunicazione, che si aggiunge alle altre sei già esistenti e istituite da questa Governance, per approfondire tematiche strategiche, sportive e amministrative

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