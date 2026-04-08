TMW Lucioni e la corsa alla Serie A: "Frosinone-Palermo è uno spartiacque fondamentale"

Il campionato di Serie B è entrato più che mai nel vivo, e quando mancano cinque giornate al termine della regular season, la classifica continua a regalare sorprese, con continui ribaltamenti di fronte anche ai piani alti. Che, tra l'altro, vedranno venerdì una quasi decisivo Frosinone-Palermo, match che sarà seguito a distanza anche dalla capolista Venezia e dal Monza, ora terzo in classifica e sorpassato proprio nel turno pasquale dai ciociari.

Di questa corsa alla Serie A diretta, nel corso di un'intervista a TMW Radio, ne ha parlato chi il campionato cadetto lo conosce bene, Fabio Lucioni: "Credo che già il prossimo venerdì sera rappresenterà uno spartiacque fondamentale con la sfida tra Frosinone e Palermo. Sarà decisiva per capire quali saranno le squadre che si sfideranno fino all'ultimo colpo, considerando che all'ultima giornata ci sarà anche un Venezia-Palermo, se non erro. Vedevo il Monza un passo avanti perché pensavo avesse intrapreso un percorso di solidità, invece qualche battuta d'arresto ha permesso al Frosinone di riprendersi il secondo posto. Il Venezia ha un piccolo vantaggio, ma queste quattro se la giocheranno fino alla fine".

Per cronaca, ricordiamo che Venezia e Monza scenderanno in campo sabato, un giorno dopo il big match di giornata, e affronteranno rispettivamente Virtus Entella e Bari.