Lucioni: "Felice che Vigorito riporti il Benevento in B. Un orgoglio esserne stato capitano"

Il Benevento è ormai prossimo alla Serie B, che potrebbe già arrivare nel lunch match di domenica contro il Cosenza. Certo, ai sanniti non basterà vincere contro i lupi calabresi, dovranno sperare anche in una non vittoria del Catania contro il Latina, con gli etnei che giocheranno un giorno prima dei giallorossi: sarà quindi un weekend da "fiato sospeso" per il Girone C di Serie C.

E della possibile promozione della Strega, ai microfoni del portale pianetaserieb.it, ha parlato l'ex di turno Fabio Lucioni: "Avere questi presidenti ‘locali’, come Vigorito o anche Sticchi Damiani a Lecce coi suoi soci, che hanno passione e amore per città e territori locali, significa avere quel qualcosa in più che va oltre il risultato e la categoria. Il potenziale di Vigorito non lo scopro io e mi fa piacere che torni in B dopo 3 anni di Serie C. Sono alquanto orgoglioso di essere stato il primo capitano ad andare in B con quella maglia. Quel doppio salto resterà sempre sulle pagine dii quella città e di quella squadra”.

Ma adesso c'è un'altra storia da scrivere, e qualcosa in più a questa nuova pagine del libro se ne saprò sabato dopo il risultato del Catania. In quel caso, una sorta di festa anticipata potrebbe anche scattare...