Oggi Frosinone-Palermo. Lucioni: "Se i rosanero perdessero, dovrebbero rassegnarsi ai playoff"

Prenderà il via stasera la 34ª giornata del campionato di Serie B, e il match di apertura sarà subito il confronto di cartello tra Frosinone e Palermo (CLICCA QUI per il programma completo): fari dunque accesi sullo 'Stirpe', dove andrà in scena una gara crocevia della stagione cadetta, che sarà seguita con massima attenzione anche da Venezia e Monza che, come le due compagine che si affronteranno stasera, sono in piena corsa per la promozione diretta nella massima serie.

Di questo, dopo l'intervento dei giorni scorsi a TMW Radio, ha parlato di nuovo il doppio ex Fabio Lucioni, che si è così espresso a La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi: "Solo nel caso in cui il Palermo dovesse perdere, vorrebbe dire rassegnarsi ai playoff. Certo, i rosanero sono più esperti, ma l’entusiasmo del Frosinone può compensare questa differenza".

Ricordiamo poi che il match prenderà il via alle ore 20:30,e sarà visibile in modalità free su DAZN.