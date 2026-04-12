Mantova, Modesto: "Abbiamo dimostrato maturità. Merito dei ragazzi che ci credono"

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Mantova Francesco Modesto, riportate da Tuttomantova.it, al termine della sfida contro lo Spezia vinta per 2-0.

"A livello emotivo siamo stati bravi per tutto l’arco della partita. Abbiamo dimostrato maturità, siamo cresciuti col lavoro, senza mai dimenticare da dove siamo partiti. È tutto merito dell'impegno dei ragazzi e della voglia di tutto il gruppo di arrivare all'obiettivo. Sono uomini che ci tengono moltissimo, hanno un attaccamento incredibile per questa maglia, sentono molto l'importanza di rappresentare un territorio intero".