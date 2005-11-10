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Mantova, avanti con Francesco Modesto: rinnovo di contratto fino al giugno 2029
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Mantova 1911 annuncia il prolungamento di contratto firmato nella mattinata odierna dall’allenatore Francesco Modesto con nuova scadenza fissata al 30.06.2029.
Mantova 1911, nella persona del Presidente Filippo Piccoli, ringrazia Mister Modesto per la fiducia accordata al Progetto BiancoRosso.
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