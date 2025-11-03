Mantova, Rinaudo conferma Possanzini: "Convinto che sia la strada giusta su cui continuare"

"È giusto godersi questa vittoria, i ragazzi hanno sofferto insieme al mister per un po' di settimane, nelle quali avrebbero potuto ottenere qualcosa in più: è giusto ora godersi questo successo, anche se deve esserci la consapevolezza al 100% che abbiamo fatto solo un centimetro del percorso che ci attende": queste, dopo la vittoria sulla Sampdoria, le parole del neo Direttore Sportivo del Mantova Leandro Rinaudo.

Che ha poi chiaramente parlato della posizione di mister Davide Possanzini, ribadendo fiducia nel tecnico: "I ragazzi hanno avuto una bella reazione, un atteggiamento di unione, che è stato determinante. E sul mister ho detto che ho avuto modo e piacere di incontrare e parlare per la prima volta mister Davide Possanzini giovedì, e mi ha dato subito delle belle sensazioni, delle belle motivazioni, sotto il punto di vista della lealtà, siamo stati diretti al 100% l'uno con l'altro. Mi ha fatto piacere incontrarlo, e sono convinto che questa sia la strada su cui continuare, come lo ero dal momento in cui l'ho incontrato. Nessun dubbio, sono tranquillissimo di questa scelta".

Intanto, ricordiamo anche quella che è la classifica del campionato di Serie B, dopo 11 giornate:

CLASSIFICA

Modena 24

Monza 23

Frosinone 21

Cesena 20

Palermo 19

Venezia 16

Avellino 16

Catanzaro 15

Reggiana 15

Carrarese 14

Padova 14

Juve Stabia 14*

Virtus Entella 13

Bari 12*

Empoli 11

Südtirol 11

Mantova 8

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7

*una gara in meno