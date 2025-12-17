Rinaudo al lavoro per rinforzare il Mantova: da Valoti a Bruzzaniti gli obiettivi

Con l’arrivo di Francesco Modesto in panchina potrebbero cambiare le strategie di mercato del Mantova con alcuni giocatori che erano destinati a lasciare il club, essendo stati poco utilizzati da Possanzini, che potrebbero avere un’occasione di rilancio e restare in biancorosso. Si tratta di Majer, Fiori e Falletti su tutti, ma anche di due giocatori arrivati in prestito la scorsa estate come Pittino e Mullen.

Lo riferisce la Voce di Mantova facendo il punto sul mercato che verrà in casa lombarda con il direttore sportivo Leandro Rinaudo che sta vagliando molti nomi che possono fare al caso della squadra per andare alla caccia della salvezza. Uno dei nomi sul taccuino è quello di Mattia Valoti, centrocampista classe ‘93 in uscita dalla Cremonese – dove è finito fuori lista -, che però piace molto anche a Sampdoria e Spezia. Gli altri nomi sono quelli di Aljosa Vasic, classe 2002 del Palermo, e Alessandro Romano, classe 2006 in forza alla Primavera della Roma. In difesa invece si va da un centrale esperto come Federico Ceccherini, classe ‘92, anch’egli in forza alla Cremonese dove ha trovato poco spazio finora, a giocatori più giovani come Davide Veroli, classe 2003, del Palermo, Ahmed Sidibè, classe 2002, del Venezia e Mirco Ceccacci, classe 2003, della Vis Pesaro.

Per l’attacco invece avanza il nome di quel Giovanni Bruzzaniti, classe 2000, che il tecnico Modesto ha allenato alla Pro Vercelli e brevemente al Crotone, che al Pineto sta facendo vedere grandi cose – 15 reti lo scorso anno, già nove in questa stagione – e che piace a diversi top club di Serie C. L’altro nome è quello di un altro giocatore allenato in passato, al Vicenza per la precisione, dal nuovo misterTjas Begic, classe 2003, che non sta trovando spazio al Parma.