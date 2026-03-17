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Martorelli: "Deluso dal Palermo, Monza e Venezia stanno facendo un altro campionato"
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Il procuratore Giocondo Martorelli nel consueto appuntamento dell’A Tu per tu su Tuttomercatoweb.com ha parlato anche della Serie B dicendosi deluso da una big che sta perdendo terreno nei confronti delle prime due: "Sono rimasto deluso dall'ultimo risultato del Palermo, soprattutto per il modo in cui è avvenuto. Venezia e Monza fanno un altro tipo di campionato. Il Palermo potrà eventualmente dire la sua ai playoff".
La Sampdoria è tornata in difficoltà
"La B è un campionato incerto, imprevedibile. Può succedere di tutto. Guardate il Pescara, adesso è tornato a sperare. Mentre a Bari è stato positivo il cambio di guida tecnica, con Longo stanno arrivando buoni risultati".
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