…con Giocondo Martorelli

“La Roma e le tensioni Gasperini-Ranieri?Vista la partita è stata una settimana che ha messo in risalto le qualità della Roma che ha cercato di vincere. Tranne il gol dell’Atalanta i giallorossi hanno cercato di fare loro la partita. Palladino ha cambiato quattro calciatori e ciò vuol dire che qualcosa non è piaciuta neanche a lui”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Come finirà tra Gasperini e Ranieri?

“Credo che ne rimarrà solo uno. Peccato perché era una situazione che poteva essere gestita in maniera più tranquilla discutendone in casa. Le dichiarazioni di Ranieri hanno portato ad una reazione inevitabile”.

Il pubblico non si è schierato…

“Un atteggiamento giusto. Il tifoso deve pensare alla maglia. La squadra si è isolata dalla situazione”.

Chi rimarrà tra Gasp e Ranieri?

“Difficile dirlo. Poi ci sono anche situazioni economiche e contrattuali. Probabilmente oggi qualche percentuale in più ce l’ha Gasperini, ma è un’idea”.

Per il Napoli brutta sconfitta contro la Lazio.

“Una delle partite più brutte del Napoli che non ha mai impensierito il portiere avversario. Ho visto una squadra spenta. Conte ha cercato di rimescolare le cose ma non hanno mai creato pericolosità alla Lazio. Una brutta sconfitta da parte del Napoli, è il bello del calcio”.

E il futuro della Nazionale?

“Serve un punto di intesa prima di eleggere il presidente della FIGC. Credo che il candidato numero uno sia Malago’ che ha l’appoggio della Serie A. Ma la cosa essenziale sarebbe che venisse redatto un programma condiviso da tutti”.