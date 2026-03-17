...con Giocondo Martorelli

Vittoria importante. Per il punteggio, per la classifica, per il morale. Per tanti fattori. La Fiorentina batte la Cremonese a domicilio e ritrova il sorriso vincendo uno scontro diretto per la salvezza quasi fondamentale. "Ha messo la Cremonese a quattro punti, era una partita delicata e l'approccio è stato ottimale", dice a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli.

La partita è stata a senso unico.

"Tranne i primi minuti dove la Cremonese ha avuto una mezza occasione con Bonazzoli, non c'è stata partita. La Fiorentina ha dominato e non si capisce come si trovi in questa situazione di classifica".

Gli errori da non fare?

"Non deve specchiarsi. Deve rimanere concentrata dall'inizio alla fine, cosa che durante il campionato non è successa. Se da qui a fine campionato riuscirà a mantenere voglia e determinazione potrà salvarsi tranquillamente".

Domenica l'Inter ha ipotecato il campionato.

"Manca ancora tanto. Sembrava fatta anche prima del derby. Bisogna stare attenti fino alla fine. La storia del campionato insegna che è difficile. L'Inter ha ancora delle partite complicate, affronterà una Fiorentina in buona condizione. Ogni gara è difficile. E non sottovaluterei ancora le potenzialità del Napoli che sta recuperando tutti i suoi effettivi e potrà fare una serie positiva di risultati".

E in B?

"Sono rimasto deluso dall'ultimo risultato del Palermo, soprattutto per il modo in cui è avvenuto. Venezia e Monza fanno un altro tipo di campionato. Il Palermo potrà eventualmente dire la sua ai playoff".

La Samp è tornata in difficoltà.

"La B è un campionato incerto, imprevedibile. Può succedere di tutto. Guardate il Pescara, adesso è tornato a sperare. Mentre a Bari è stato positivo il cambio di guida tecnica, con Longo stanno arrivando buoni risultati".