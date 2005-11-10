Juventus, giù le mani da Conceicao: solo con un'offerta super sarà sacrificato

Francisco Conceiçao non si muove dalla Juventus: solo in un caso potrebbe dire addio, ma la decisione è presa e il prezzo fissato

Tra i possibili protagonisti del mercato in uscita in casa Juventus figura anche il nome di Francisco Conceiçao, ma sarebbe un caso eccezionale. L'esterno offensivo portoghese continua a riscuotere grande successo in Premier League e, nelle ultime ore, registra l'affondo deciso del Liverpool secondo quanto rivelato da TuttoJuve. I Reds sono alla caccia di un elemento abile nel saltare l'uomo, capace di creare superiorità numerica e portare imprevedibilità negli ultimi trenta metri: tutte qualità identitarie che rendono il profilo del lusitano particolarmente gradito alla dirigenza inglese.

La posizione della Juve

Dalle parti della Continassa nessuno ha intenzione di svendere 'Chico'. Conceicao gode infatti della piena stima di Luciano Spalletti, che ne apprezza l'impatto a gara in corso e la capacità di spaccare in due le partite. Tuttavia, la società bianconera è ben consapevole che di fronte a un'offerta monstre gli scenari potenziale cambiare radicalmente. La richiesta fissata a quota 50 milioni di euro permetterebbe alla Juventus di finanziare un nuovo innesto nel reparto avanzato senza intaccare gli equilibri di bilancio, garantendo le risorse necessarie per regalare al tecnico un secondo attaccante e completare un attacco ricco di alternative in vista dei molteplici impegni stagionali.

Valutazioni

Sotto il profilo strettamente tattico, la partenza di Conceiçao priverebbe la rosa di una delle sue frecce più imprevedibili e con i maggiori margini di crescita nell'uno contro uno. Proprio per questa ragione la Juventus non farà alcun tipo di sconto: l'eventuale addio dell'esterno si concretizzerà unicamente di fronte a una proposta economica ritenuta davvero irrinunciabile.