Ufficiale Lumezzane, bentornato Gennaro Anatriello: nuovo prestito dal Bologna

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Anatriello dal Bologna FC 1909 da cui giunge in prestito fino al 30 giugno 2027.

Anatriello, attaccante classe ’04 natio di Napoli, ha già vestito la maglia rossoblù nell’ultima stagione da febbraio a giugno scendendo in campo sedici volte con all’attivo due reti, contro Novara e Virtus Verona, e due assist. Cresciuto nel vivaio rossoblù facendo il proprio esordio nei professionisti nella stagione 2023/24 con la maglia dell’Alessandria con cui nel girone A di serie C ha disputato quattordici partite segnando la sua prima rete proprio all’esordio contro il Padova il 17 settembre, a cui si aggiungono due presenze ed una rete in Coppa Italia. Nella stagione successiva dal Bologna si trasferisce nuovamente in prestito in C, al Messina con cui scende in campo diciotto volte in campionato con cinque reti all’attivo in campionato, vestendo poi dal mese di gennaio la maglia del Trapani con quattro reti ed un assist in sedici presenze. Nella prima parte della scorsa stagione sedici presenze in campionato e quattro in Coppa Italia con la maglia del Potenza, con una rete segnata in entrambe le competizioni.

“Anatriello è un ritorno fortemente voluto dalla società, – dichiara il direttore sportivo Simone Pesce – nei sei mesi vissuti con noi ha già fatto vedere le sue potenzialità e sicuramente vivendo l’intera stagioni con noi potrà esprimersi ancora meglio. Porta all’attacco un’ulteriore alternativa per il tecnico qualità diverse rispetto alle due prime punte in rosa”.