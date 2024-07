Ufficiale Modena, non solo Caldara. Rinforzo in attacco: depositato il contratto di Alberti

Non solo Mattia Caldara per il Modena. I Canari hanno ufficializzato un altro rinforzo. Come si apprende dal sito della Lega Serie B, il Modena ha depositato il contratto di Thomas Alberti, attaccante classe '98 reduce dall'esperienza al Fiorenzuola.

Nell'ultima stagione in Serie C, la punta ha collezionato 36 presenze fra campionato e Playout per un totale di 1938 minuti giocati. Per lui 10 gol e 7 cartellini gialli nel corso della stagione.