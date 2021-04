Monza, ad Ascoli per sfatare un tabù: in B nessuna vittoria brianzola al "Del Duca"

Trasferta marchigiana per il Monza, che domani, in occasione della 33^ giornata del campionato di B, affronterà l'Ascoli al "Del Duca", stadio infausto per i lombardi: come infatti evidenziano i canali ufficiali del club, i biancorossi non hanno mai vinto" nei sei precedenti disputati sul campo dell’Ascoli nel torneo cadetto, subendo sempre almeno un gol nel parziale; in quattro di questi match i biancorossi non hanno trovato la via della rete e negli altri due non sono andati oltre una marcatura".

Nel complesso, per quanto appunto riguarda il campionato di B, sono 13 i precedenti tra le due squadre, che parlano di cinque vittorie dei marchigiani, quattro dei brianzoli (comprensive di quella della gara di andata di questo torneo) e quattro pareggi.