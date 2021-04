Monza, Brocchi dopo il KO contro l'Ascoli: "Troppe occasioni sprecate, dobbiamo essere più cinici"

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, dopo la sconfitta subita contro l'Ascoli, ha dichiarato: “È un risultato difficile da spiegare, perchè una partita così non puoi perderla. Abbiamo creato occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Ripeto, difficile spiegare una sconfitta dopo una gara giocata in questo modo. Dobbiamo pensare partita dopo partita, ma è un periodo in cui ci sta girando malissimo. Anche oggi uguale. Ma dobbiamo andare avanti e lavorare. Stiamo lavorando bene e già dal prossimo impegno non dobbiamo avere cinque o sei occasioni per fare un gol. Dobbiamo essere più cinici e lucidi, magari così saremo più fortunati.”.