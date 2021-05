Monza-Cittadella 2-0, le pagelle: Balotelli lotta e segna, ma non basta. L'andata salva il 'Citta'

Monza - Cittadella 2-0

Marcatori: 58’ Balotelli (M), 77’ D’Alessandro (M)

MONZA

Di Gregorio 6,5 - Se i padroni di casa restano in corsa fino alla fine del match è grazie alle sue parate. Si supera su Baldini, arriva dove può.

Sampirisi 6 - Già nella sfida d’andata era riuscito a strappare la sufficienza. Affonda bene con costanza e qualità, i suoi cross diventano motivo di apprensione per la difesa dei veneti.

Bellusci 6,5 - Non lascia passare nulla. Serviva una partita pressoché perfetta, la risposta questa volta è arrivata forte e chiara.

Pirola 6,5 - A parte il fallo inutile nella prima metà di gioco, sta in campo con la giusta personalità.

Carlos Augusto 7 - Sulla sinistra è una sentenza. Affonda e preme, dai suoi piedi arrivano i pericoli maggiori.

Frattesi 6,5 - Probabilmente è lui la rivelazione di una squadra costruita per la promozione. Non segna, ma ci prova in tutti i modi.

Scozzarella 6 - Smista tantissimi palloni e lo fa con la giusta concentrazione. Le azioni offensive ne risentono positivamente. (Dal 77’ Barberis s.v.).

Colpani 6 - Si danna l’anima e prova spesso l’inserimento. Nel primo tempo dribbla chiunque ma si perde nel momento cruciale. (Dal 65’ D’Errico 6 - Lotta e si sbatte, ma non basta per raggiungere la finale).

Boateng 5,5 - La qualità come al solito non manca, ma c’è poco spunto. Trotterella in mezzo al campo, un paio di conclusioni spaventano Kastrati. (Dal 46’ D'Alessandro 7 - Segna il secondo gol della speranza, vivacizza un attacco pericoloso ma poco concreto).

Balotelli 7,5 - Sponde, assist, colpi di testa e accelerazioni. Mette in mostra tutto il repertorio, segna il gol che apre le danze. Gran partita, se vuole è uno dei migliori. (Dal 77’ Diaw s.v.).

Dany Mota 6,5 - Si accende e spinge con costanza, le sue accelerazioni creano solo problemi. Ma deve essere più cinico.

CITTADELLA

Kastrati 6 - Nel primo tempo ci mette spesso i guantoni, nella ripresa soffre e incassa due gol. Ma sa giocare bene col cronometro.

Ghiringhelli 5 - Soffre parecchio, ogni volta che Carlos Augusto lo punta va in sofferenza. (Dal 69’ Cassandro 5,5 - La sostanza non cambia, il Cittadella sulla destra va in difficoltà).

Frare 5 - Si fa anticipare sempre, Balotelli ci mette la punta e segna il gol dell’1-0. Lotta parecchio, ma sbaglia tanto.

Perticone 5,5 - In difficoltà come tutto il reparto difensivo, il Monza fa quello che vuole. E per poco non sfiora la qualificazione.

Donnarumma 6 - Gran chiusura su Frattesi, è uno dei più reattivi. Chiude bene anche su Sampirisi. (Dal 77’ Camigliano s.v.).

D'Urso 5,5 - Prova a fare densità in mediana, ma spesso si ritrova tra i passaggi dei padroni di casa. Non trova mai le misure giuste. (Dal 61’ Pavan 6 - Si mette a disposizione della squadra, nel finale diventa decisivo).

Iori 6 - Non la sua miglior partita in maglia Citta, soffre come tutta la squadra. Ma alla fine l’esperienza paga.

Gargiulo 5,5 - Colpani e Frattesi si muovono a turno dalle sue parti. Pensa soltanto a difendere, non si inserisce mai.

Proia 5,5 - Nel match d’andata ha spaccato in due il corso della gara, oggi soffre parecchio e non punge mai. (Dal 62’ Vita 6 - Più concreto rispetto al collega, difende bene e concede poco).

Tsadjout 6 - Tanta corsa e parecchio sacrificio, non molla mai e va su ogni pallone. Esce dal campo sfinito. (Dal 61’ Ogunseye 5,5 - Non tiene palla e compie qualche sbavatura di troppo. Può e deve fare meglio, soprattutto in finale).

Baldini 6,5 - Si accende ad intermittenza rispetto alla tripletta del Tombolato, ma con un paio di tiri spaventa Di Gregorio. Ci prova nella ripresa, ma il portiere del Monza salva.