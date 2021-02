Monza, dal mercato un attacco monstre per Brocchi: 2-3 alternative per puntare alla Serie A

vedi letture

Con gli arrivi di Federico Ricci, Marco D’Alessandro e Davide Diaw il Monza di Cristian Brocchi ha a disposizione un attacco monstre per puntare a quella Serie A che è obiettivo non nascosto della società da inizio anno. Due, forse anche tre, alternative per ruolo nel tridente puro che ha preso il posto del classico trequartista dietro le due punte da sempre sponsorizzato dal presidente Berlusconi (già ai tempi del Milan). Posto che Mirko Maric, messo sul mercato senza fortuna, troverà probabilmente poco spazio da qui alla fine il tecnico biancorosso può contare su ben tre prime punte: Gytkjaer, fin qui titolare quasi inamovibile, Balotelli e l’ultimo arrivato Diaw che sarà difficile da mandare in panchina visti i 10 gol segnati nella prima parte di stagione a Pordenone e l’investimento fatto dal club.

Anche a destra le alternative sono tre con Boateng che ultimamente si sta trovando molto bene in quella posizione insidiato dai nuovi arrivati Ricci e D’Alessandro (con quest’ultimo che potrebbe essere schierato anche più arretrato), mentre a sinistra resta il solo Dany Mota. Il portoghese potrebbe però vedere insidiata il suo ruolo proprio da Diaw che potrebbe così sacrificarsi in un ruolo più dispendioso per il bene comune.