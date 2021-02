Monza, Donati: "Balotelli e Boateng sono arrivati qui con zero presunzione"

L'esterno del Monza Giulio Donati è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in casa del Chievo: "Il cross per Mario? È stata una bella palla, ci abbiamo lavorato molto per perfezionare queste cose. Dobbiamo cercare di servire i nostri attaccanti. Cosa mi ha detto? Si stava lamentando della scarsità di cross, ma il lavoro paga sempre".

È stata una vittoria abbastanza sofferta.

"Non ci dobbiamo nascondere, siamo una squadra con tanta qualità. Questa partita ci è servita, non possiamo vincere sempre 4-0".

Sarà felice anche il presidente Berlusconi.

"Per me è stata una bella emozione, anche perché lo avevo visto soltanto per altre cose, per i suoi meriti sportivi e politici, vedere la sua voglia e la sua ambizione è stato uno stimolo per tutti".

Come si sta inserendo Balotelli?

Sia lui che Boateng hanno giocato in un calcio importante, ma sono arrivati qua con zero presunzione. Vogliono aiutare i giovani. Facciamo i complimenti a Pirola, ha giocato da veterano. Ci mancava giusto la cattiveria. Ora dobbiamo superare la prova del nove".