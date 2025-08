Milan, Jashari si allontana? Per il Bruges è in lista Uefa, Champions all'orizzonte

Prove di distensione tra Ardon Jashari e il Club Brugge, con il Milan interessato spettatore. Il centrocampista classe 2002, out dai convocati sia in occasione della Supercoppa belga che per le prime due gare di Jupiler League, è stato incluso dal tecnico Hayen nella lista dei giocatori schierabili nel match d'andata del terzo turno preliminare di Champions League in programma mercoledì 6 agosto contro il Salisburgo.

Un segnale non troppo positivo per i rossoneri, che comunque restano alla finestra. In una delle vicende più calde fin qui del calciomercato estivo, infatti, è possibile che ci siano ancora sviluppi e sorprese. Una data fondamentale è quella di lunedì, quando sarà in programma il summit tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare: un incontro dal quale, tra le altre cose, emergerà anche come la società intenderà proseguire - soprattutto se intenderà proseguire - il corteggiamento per Jashari.

Un particolare, comunque, dà speranza al Milan. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Jashari è stato inserito nella lista Uefa: una scelta che sa di disgelo tra le parti, ma che però non presuppone una sicura convocazione per il match europeo di mercoledì. L'uscita della lista dei convocati, che avverrà all'inizio della prossima settimana, sarà un altro momento chiave della vicenda. In tutto questo, c'è sempre da tenere presente che il diretto interessato vuole fermamente raggiungere al più presto la Milano rossonera.