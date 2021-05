Monza, Frattesi saluta Brocchi: "Grazie di tutto, mi hai fatto crescere sotto ogni punto di vista"

Il centrocampista Davide Frattesi, fra i più positivi nella stagione del Monza, ha voluto salutare attraverso il proprio profilo instagram il tecnico Cristian Brocchi ringraziandolo per l'annata vissuta assieme: "Grazie di tutto Mister. E’ stato un onore ed un piacere lavorare con lei e tutto lo staff. Mi avete fatto crescere sotto tutti i punti di vista e questo non lo dimenticherò mai, nonostante un inizio non facile per mie colpe non vi siete mai arresi e quello che sono diventato lo devo soprattutto a voi. A presto”