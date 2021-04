Monza, Galliani torna all'U-Power Stadium dopo il ricovero a causa del Covid-19

vedi letture

Adriano Galliani, ad del Monza, torna allo stadio dopo il ricovero a causa del Covid-19. Il dirigente dei brianzoli è stato ricoverato in terapia intensiva dal 7 al 17 marzo, come confermato in una recente intervista. Dopo essere guarito dal contagio Galliani tornerà oggi in tribuna per seguire il Monza nella delicata sfida contro il Pescara: l'ultimo match risale al 20 febbraio, quando i biancorossi sfidarono il Chievo al Bentegodi.