Monza, per l'ultimo assalto alla Serie A Brocchi recupera Boateng e Anastasio

Lunedì contro il Brescia il Monza farà di tutto per vincere e sperare in un passo falso della Salernitana per centrare la promozione in Serie A. Per il derby lombardo, si legge nel report della società brianzola sull’allenamento di oggi, sono tornati in gruppo sia Boateng che Anastasio. Assente ancora Scaglia.