Monza, Pessina: "Vogliamo tornare in Serie A, i giochi non sono ancora finiti"
Matteo Pessina, capitano del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Spazio.Monza a margine dell'evento TrueLoveImpact
“La squadra sta bene, sicuramente è stato un bel colpo non riuscire a vincere a Mantova, però i giochi non sono ancora finiti. Noi l'abbiamo detto a inizio anno, vogliamo tornare in Serie A e alla fine di questo mese vogliamo essere lì, che sia il prima possibile o a fine mese. La squadra sta bene ed è concentrata, oggi ci siamo allenati bene, abbiamo resettato e si continua a lavorare”.
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