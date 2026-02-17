Ufficiale Altro rinnovo per il Bologna, blindato il giovane portiere Pessina. La nuova scadenza

Altro rinnovo di contratto in casa Bologna. Dopo che la settimana scorsa è stato blindato Santi Castro e ieri Odgaard, oggi arriva l'annuncio ufficiale della firma su un nuovo accordo con il giovane portiere Massimo Pessina (18 anni), che ha debuttato in questa stagione in prima squadra nella vittoria contro il Napoli.

A dare l'annuncio del rinnovo di Pessina è lo stesso Bologna attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali di comunicazione: "Pes resta in rossoblù fino al 2029. Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Massimo Pessina per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva".

Chi è Pessina. Il portierino classe 2007 del Bologna vanta una grande struttura fisica e ha il ruolo nel sangue (suo padre ha un trascorso da portiere e ha giocato nella Pro Vercelli). Il momento del suo lancio tra i grandi è arrivato ancora da minorenne ma questo non gli ha impedito di portarsi a casa un indimenticabile clean sheet. Pessina è arrivato al Bologna nell'estate del 2021, quando i rossoblù lo hanno prelevato dal settore giovanile dell'AlbinoLeffe. Ha fatto il suo percorso nelle selezioni giovanili, fino ad arrivare al momento del debutto da sogno nella vittoria per 2-0 contro il Napoli, favorito anche dall'infortunio rimediato dal dodicesimo Ravaglia nelle ore antecedenti al match.