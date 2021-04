Monza, si rivede Balotelli: l'attaccante si allena con il gruppo

Costellata da infortuni, la stagione di Mario Balotelli non ha certo rispettato le aspettative che intorno a lui si erano create, ma da Monza arrivano buone notizie circa l'attaccante, che potrebbe anche tornare a disposizione di mister Christian Brocchi per il rush finale di stagione: il classe '90, infatti, ha quest'oggi lavorato sempre in gruppo.

Resta solo da attendere il percorso settimanale in vista della sfida di sabato contro l'Ascoli.