Nesta in bilico, ma per ora niente esonero: con il Monza serviranno risposte

Nonostante la pesantissima sconfitta di Cremona e la lunghissima striscia di risultati non positivi, mister Alessandro Nesta resta ancora il tecnico del Frosinone. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Tuttofrosinone.com, la società sembra voler continuare a dar fiducia al tecnico romano, considerando anche che il Frosinone è atteso da due impegni ravvicinati con Monza e Cosenza. Già martedi però c'è l'obbligo dei tre punti e del riscatto per Nesta e per il Frosinone, in caso contrario potrebbe poi arrivare un cambio sulla panchina giallazzurra...