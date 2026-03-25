Nuovo progetto del Palermo per il tessuto cittadino: riqualificazione di campi sportivi

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Palermo fa sapere che "sono partiti oggi i lavori di riqualificazione del campetto sportivo di piazza Magione, nell’ambito del progetto del Palermo FC “Palermo in the Community”, promosso dal Comune di Palermo. All’avvio dell’intervento erano presenti il sindaco Roberto Lagalla, il Presidente del Palermo FC Dario Mirri e gli assessori alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta e allo Sport Alessandro Anello.

L’intervento prevede la completa riqualificazione del campo, con il rifacimento del manto e delle strutture, e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione, restituendo alla città uno spazio rinnovato, moderno e funzionale, destinato soprattutto ai più giovani. Il progetto si inserisce in un più ampio percorso educativo e sociale che mira a promuovere inclusione, partecipazione e benessere attraverso lo sport".

Sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le dichiarazioni del sindaco Roberto Lagalla: "Con l’avvio dei lavori al campetto della Magione compiamo un passo concreto verso la restituzione alla città di uno spazio che non vuole essere soltanto sportivo, ma profondamente educativo e inclusivo. Questo progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità, le associazioni e tutti i soggetti interessati, affinché il campetto diventi un vero strumento pedagogico, capace di trasmettere valori come il rispetto, la condivisione e la cittadinanza attiva. Allo stesso tempo, siamo consapevoli del grande valore simbolico di questo luogo per Palermo: proprio per questo motivo, l’impegno di tutti dovrà essere quello di tutelarlo e preservarlo nel tempo, affinché resti un punto di riferimento sano e positivo per le nuove generazioni e per l’intero quartiere”.

Gli ha fatto eco il presidente del Palermo Dario Mirri: "Quello della Magione è solo il primo campo di Palermo in the Community, adattamento cittadino del più ampio progetto di responsabilità sociale internazionale di City Football Group, che ha già realizzato decine di campi di gioco per ragazzi in difficoltà in tutto il mondo, da Manchester a New York, Bahia e tante altre. Dovunque ci siano dei bambini e un pallone, noi come Club sportivo sentiamo la necessità di creare opportunità e ambienti di sviluppo sociale, inclusione, lotta alla dispersione scolastica e senso di comunità con strutture adeguate e accessibili. Mettere a frutto la passione per il calcio significa migliorare la vita delle persone attraverso lo sport. Questo è e rimarrà sempre il nostro obiettivo e lo porteremo avanti con altre iniziative simili, sempre con chi condividerà con noi la stessa visione”.