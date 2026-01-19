TMW Mirri: "Ecco il lascito di Emanuela Perinetti alla città di Palermo e al club rosanero"

Nel corso della presentazione del libro dedicato alla figlia "Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l'anoressia e ciò che resta di bello" scritto da Giorgio Perinetti arrivano anche alcune dichiarazioni di Dario Mirri, presidente del Palermo:

"Voglio ringraziare Giorgio per la forza che dimostra. Una forza che serve e che dovrebbe avere ogni genitore che vive un momento di difficoltà. Lui ha dimostrato di essere un genitore forte. Emanuela l'ho conosciuta nel 2019 quando iniziammo la nostra storia con il Palermo, la città nella quale era nata ed era tifosa rosanero. Ha dato subito il suo contributo d'idee in maniera coraggiosa. Qualche mese dopo mi chiamò per raccontare una sua idea: un'idea che avvicinasse i ragazzi al mondo del calcio. Un'idea che il Palermo e l'Università di questa città stiamo portando avanti per formare i ragazzi. Non dimenticheremo mai il suo contributo".