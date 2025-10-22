Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"

“È un’emozione poter rappresentare il Palermo”. Il presidente rosanero Dario Mirri ha parlato nel corso della presentazione della mostra per i 125 anni del club sottolineando come, per la prima volta, il club stia costruendo delle fondamenta per dare solidità anche sul lungo periodo: “Noi vogliamo subito il risultato, l’attico senza costruire le fondamenta, mentre oggi abbiamo la dimostrazione di una visione di lungo periodo. - continua Mirri come riporta Stadionews.it - Per la prima volta nella storia di questa società stiamo costruendo le fondamenta per un futuro luminoso”.

Il numero uno del club siciliano poi si concentra su quali sono queste fondamenta: “Aver costruito il centro sportivo subito è stata una cosa esemplare, lo stadio sarà un secondo gradino complicatissimo perché non basta la condivisione con la commissione pubblica. Ci vogliono risorse e volontà di costruire qualcosa che sia per sempre”.

Infine Mirri torna sull’attualità: “Dovremmo renderci conto di ciò che siamo. La storia recente racconta di squadre in difficoltà, anche in Serie B. Il Palermo ci è passato e dobbiamo essere fieri”.