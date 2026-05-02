Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mirri: "L'ambizione è portare il Palermo in A e di poterci restare con investimenti mirati"

Mirri: "L'ambizione è portare il Palermo in A e di poterci restare con investimenti mirati"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 16:04Serie B
Claudia Marrone

"Il progetto è di lungo termine, non può essere condizionato da un risultato sportivo. Stiamo lavorando da anni per raggiungere questo obiettivo perché i tifosi già sono in Serie A da tempo. La Serie B è un campionato complicatissimo, sia da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista dei conti. Abbiamo il sogno e l’ambizione di potere raggiungere la Serie A e di poterci soprattutto restare con investimenti mirati": così, in una lunghissima intervista a calcioefinanza.it, il presidente del Palermo Dario Mirri.

Che prosegue poi parlando dell'aiuto dato dal City Football Group, "un mondo di competenze, soprattutto di know-how", e delle tante iniziative promosse dal club, definite "uno di quei capisaldi che volevamo costruire, così come stiamo lavorando con un’attività di comunicazione molto spinta".

Non manca poi la questione stadio, con il 'Renzo Barbera' in corsa per essere una delle sedi delle cinque sedi italiane per Euro 2032: "Le istituzioni comunali (visto che il proprietario dell’impianto è il Comune) sanno benissimo che senza un intervento radicale questo stadio è destinato a chiudere. Terribile da dirsi ma è così. E se in questi quattro anni noi non avessimo fatto questi interventi insieme con l’amministrazione comunale, lo stadio già sarebbe chiuso. È chiaro che questa ristrutturazione passa da un’occasione imperdibile come Europei del 2032, con tutto quello che comportano. E naturalmente siamo pronti a fare la nostra parte. A questo punto con i progettisti stiamo lavorando sul progetto tecnico-economico di fattibilità che consegneremo a breve al Comune di Palermo. A maggio presenteremo il documento, il Comune entro metà luglio dovrà dare le autorizzazioni. “Dovrà” non perché voglio essere presuntuoso o arrogante ma perché se vogliamo partecipare agli Europei 2032 c’è una timeline dettata dalla UEFA, quindi entro il 15 luglio gli stadi che potranno e vorranno partecipare a questa competizione devono avere una conferenza di servizi decisoria con conseguente approvazione del progetto".

Articoli correlati
Nuovo progetto del Palermo per il tessuto cittadino: riqualificazione di campi sportivi... Nuovo progetto del Palermo per il tessuto cittadino: riqualificazione di campi sportivi
Mirri: "Ecco il lascito di Emanuela Perinetti alla città di Palermo e al club rosanero"... Mirri: "Ecco il lascito di Emanuela Perinetti alla città di Palermo e al club rosanero"
Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"... Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"
Altre notizie Serie B
Mirri: "L'ambizione è portare il Palermo in A e di poterci restare con investimenti... Mirri: "L'ambizione è portare il Palermo in A e di poterci restare con investimenti mirati"
Gorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere... TMWGorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere tutto
Serie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della... TMWSerie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della categoria
Gil Puche: "Alla chiamata della Juve non si può dire di no. Con la Next Gen, grande... Gil Puche: "Alla chiamata della Juve non si può dire di no. Con la Next Gen, grande lavoro"
Serie B, salvezza: sette squadre per evitare l'inferno. Tutte le combinazioni TMWSerie B, salvezza: sette squadre per evitare l'inferno. Tutte le combinazioni
Serie B playoff: l'ottavo posto vale una stagione. Tre squadre a pari punti TMWSerie B playoff: l'ottavo posto vale una stagione. Tre squadre a pari punti
Serie B, promozione diretta: Venezia in A, al Frosinone basta un pareggio TMWSerie B, promozione diretta: Venezia in A, al Frosinone basta un pareggio
Serie B, verso la 38ª giornata: tutti i giocatori che salteranno il turno per squalifica... TMWSerie B, verso la 38ª giornata: tutti i giocatori che salteranno il turno per squalifica
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci sono anche Stiller, Hjulmand e Pellegrini per il centrocampo. Milan, non solo Gila anche Kristensen è un altro obiettivo. E per l’attacco si valuta Gabriel Jesus
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Si sente di dire che Vlahovic ha voglia di restare alla Juventus? Spalletti: "Sì e vi spiego perché"
Immagine top news n.2 Bologna, Italiano chiarisce: "Dopo l'incontro con la società, saprete tutto sul mio futuro"
Immagine top news n.3 Hellas Verona e Pisa retrocesse in Serie B: ecco quanto incasseranno i due club
Immagine top news n.4 Milan, Allegri: "Ora niente mercato. Modric penso starà fuori fino a fine campionato"
Immagine top news n.5 L'Hellas Verona retrocede in Serie B prima di giocare: dopo 7 anni i veneti tornano in cadetteria
Immagine top news n.6 Il Pisa è tornato in Serie B, il pubblico contesta e l'ad ci mette la faccia. Gioia Lecce
Immagine top news n.7 Serie B, la 37ª giornata regala la promozione al Venezia. Ma per il resto tutto può succedere
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Immagine news podcast n.2 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
Immagine news podcast n.4 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, la classifica aggiornata: l'Udinese supera il Sassuolo, il Torino resta 13°
Immagine news Serie A n.2 Ehizibue e Kristensen fanno esultare l'Udinese: Torino battuto 2-0 al Bluenergy Stadium
Immagine news Serie A n.3 Audero: "Il pubblico di Cremona può darci una mano. Convinti che si possa fare ancora tutto"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti su Yildiz: "Ha il sole stampato in faccia. Un campione, fortunato ad allenarlo"
Immagine news Serie A n.5 Allegri: "Milan, la rosa va un po' allargata. L'obiettivo sposta di 100 milioni il mercato"
Immagine news Serie A n.6 Perinetti: "Scudetto all'Inter perché è la più forte. Napoli e Milan non hanno sbagliato nulla"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mirri: "L'ambizione è portare il Palermo in A e di poterci restare con investimenti mirati"
Immagine news Serie B n.2 Gorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere tutto
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della categoria
Immagine news Serie B n.4 Gil Puche: "Alla chiamata della Juve non si può dire di no. Con la Next Gen, grande lavoro"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, salvezza: sette squadre per evitare l'inferno. Tutte le combinazioni
Immagine news Serie B n.6 Serie B playoff: l'ottavo posto vale una stagione. Tre squadre a pari punti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casarano, playoff a Monopoli. Di Bari: "La cura del dettaglio e la serenità faranno la differenza"
Immagine news Serie C n.2 Ternana all'esame Pianese. Fazio: "Per vincere e alimentare un sogno c'è bisogno di metterci la gamba"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Iori avvisa: "Con i playoff inizia un'altra stagione. Con l'Arzignano servirà ferocia"
Immagine news Serie C n.4 Juventus NG all'esame Vis Pesaro. Brambilla: "In gare da dentro o fuori, tutti rendono al top"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, il futuro è da scrivere. Gaucci: "Rinnovato Tozzuolo, ma ora dobbiamo capire il budget"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo è chiaro: "Il nostro futuro è nei 90 minuti di domani contro l'Audace Cerignola"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como-Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: il Genoa pareggi a spera ancora. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: la Juve batte il Napoli sul finale. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, è il grande giorno. Oggi può arrivare il terzo scudetto della storia
Immagine news Calcio femminile n.4 Giovane arbitra aggredita, il Venaria: "Quanto avvenuto è un’offesa violenta alla nostra maglia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Arbitra di 16 anni assegna un rigore, i suoi familiari aggrediti sugli spalti dai tifosi
Immagine news Calcio femminile n.6 Emma Lombardi e Maya Cherubini a Radio FirenzeViola: tra Fiorentina e sogno azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!