Oddo su Padova-Pescara: "Biancoscudati più esperiti. Delfino più abituato a lottare"

A due giorni da Padova-Pescara scontro diretto in chiave salvezza in Serie B, Massimo Oddo, doppio ex delle due squadre in qualità di allenatore, ha analizzato i temi principali della sfida attraverso i microfoni di TV 6:

"Sono due piazze molto affamate di calcio e in questo si assomigliano, però il Pescara ha un pubblico molto più caldo e attaccato alla squadra mentre quello padovano è un po’ più distaccato nei confronti del calcio. Il Padova è una squadra esperta con elementi ampiamente sopra i 30 anni e quindi capaci di affrontare questo tipo di partite: in questi momenti però l’aspetto tecnico e tattico conta molto meno rispetto alla lucidità mentale, al coraggio e all’esperienza che può dare in campo il giocatore.

Sia il Padova che il Pescara hanno le stesse motivazioni perché entrambe si vogliono salvare, però la formazione abruzzese è abituata da mesi a lottare in questa situazione mentre i Biancoscudati no perché sono stati quasi sempre in una posizione di classifica tranquilla. Nel girone di ritorno hanno però avuto un forte calo e questo è un aspetto che può incidere, poi ci sono tante componenti che in pochi minuti possono indirizzare la partita da una parte o dall’altra".