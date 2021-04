Otero: "Sogno di allenare il Vicenza un giorno. Di Carlo? L'uomo giusto al posto giusto"

Intervistato dal Giornale di Vicenza l’ex centravanti biancorosso Marcelo Oteto ha parlato del suo nuovo percorso da allenatore svelando di sognare di allenare un giorno il club veneto: “A dicembre ho iniziato il corso per il patentito UEFA A assieme a tanti nomi illustri come De Rossi e Del Piero. Ho fatto tutto da remoto a causa del Covid e non ho ancora completato il percorso, attendo di sapere quando dovrò venire a Coverciano per l’esame finale. Credo che sia la strada giusta, ho molta fiducia in me stesso e nella mia mentalità vincente. Però voglio prima studiare e prepararmi molto bene perché da giocatore qualche volta ho sbagliato mentre da allenatore non voglio commettere errori. - continua Otero – Il sogno ovviamente è allenare il Vicenza e concludere un viaggio cominciato 25 anni fa da giocatore, tornare ad abbracciare i tifosi che mi hanno dato tanto. Di Carlo? Lo seguo sempre, leggo tutto quello che i tifosi pubblicano sui social, è un modo per sentirmi parte di loro. Purtroppo non posso vedere le partite in tv, ma mi sento legato alla squadra e so che il traguardo della salvezza è vicino e va bene così per quest’anno. Nel mio cuore spero torni presto in serie A, ma bisogna fare un passo alla volta e Mimmo sicuramente è la persona giusta al posto giusto”.