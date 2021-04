Otero e il sogno di tornare al Vicenza: "Un giorno mi piacerebbe diventarne l'allenatore"

Vi ricordate Marcelo Otero? L’attaccante uruguaiano classe 1971 in Italia visse quattro stagioni ad alto livello con la maglia del Vicenza riuscendo anche a conquistare la storica Coppa Italia del 1996/1997 con Francesco Guidolin. Quasi 22 anni dopo l’oramai ex giocatore fresco di patentino da allenatore è tornato a parlare del club veneto nel corso di un’intervista al Giornale di Vicenza rivelando anche il proprio sogno: “"A fine dicembre ho cominciato il corso di allenatore insieme a De Rossi e Del Piero - ha dichiarato uruguaiano a Il Giornale di Vicenza - spero un giorno di concludere un viaggio iniziato 25 anni fa diventando allenatore. Vedo bene la squadra in questo momento, spero di vederla presto in Serie A. Bisogna però andare avanti un passo alla volta, Mimmo Di Carlo è l'allenatore giusto al posto giusto”.