Padova, Calabro: "Dopo lo svantaggio ci siamo sciolti. Dobbiamo trovare delle certezze"

Brutta sconfitta tra le mura amiche per il Padova, superato all'Euganeo dalla Carrarese per 2-0. Al termine della gara ha parlato il tecnico Antonio Calabro. Ecco la sua disamina della partita attraverso padovasport.it

"La scelta del trequartista è stata fatta per migliorare le linee di passaggio verso il nostro reparto offensivo, Caprari era l'uomo giusto per fare quel lavoro, credo ci sia riuscito all'inizio, poi ci siamo sciolti al gol subito. Abbiamo perso fiducia, autostima e non abbiamo più fatto le giocate che avevamo mostrato nel nostro approccio alla gara". sul nervosismo ha aggiunto: "Anche con la Cremonese, preso gol siamo stati troppo nervosi, non va bene. Dobbiamo sapere che in un campionato del genere prendere gol può succedere anche alla prima occasione, invece ci siamo sciolti, abbiamo perso ordine, equilibrio e le cose poi si fanno molto più complicate. Abbiamo provato a cambiare qualcosa nella ripresa, ad andare uomo su uomo, a sistemare qualche uscita ma specie nella ripresa non è stato un problema tattico. Sapevo che qualcosa dovevamo sistemare, ho provato a giocare con un giocatore offensivo in più ma credo che dobbiamo ancora trovare un equilibrio e delle certezze che poi ti permettono di poter fare anche qualcosa di diverso".

Passando ai singoli su Moro ha dichiarato: " Lui è un giocatore che ha giocato quasi sempre in attacchi a una punta, probabilmente si deve adattare a un reparto che gioca in un modo diverso. I fischi? Io sono dalla parte dei miei giocatori, sono sicuro che li trasformerà in applausi al primo gol, quando l'ho tolto gli ho detto che gli serviranno di motivazione. Cambio Bortolussi? Avevamo deciso di mettere Artistico, Moro poteva farmi anche un lavoro di schermo su Braunoder, Bortolussi non avevano le caratteristiche per farlo. Caprari? Credo sia una botta, niente di grave". Infine sulle reti subite questa sera ha detto: " I gol Abbiamo perso un duello sulla nostra catena di sinistra il primo e ha segnato un giocatore che si è inserito da dietro, il secondo devo vederlo ancora ma sicuramente eravamo posizionati male. C'è sicuramente da lavorare".