Padova-Catanzaro 1-3, le pagelle: il Catanzaro espugna meritatamente l’Euganeo

Risultato finale: Padova-Catanzaro 1-3

PADOVA

Sorrentino 5 - Tre goal subiti e qualche incertezza per lui soprattutto nel primo tempo

Belli 6 - Sufficienza raggiunta perché è riuscito a spingere in fase offensiva e a non patire più di tanto in difesa. Dal 54’ Favale 6 - Anche lui è subentrato con la testa collegata provandoci con alcuni cross e spunti in velocità

Villa 5.5 - Come tutto il reparto non è riuscito a dare sicurezza

Perrotta 5.5 - Per lui stessa valutazione del compagno di reparto, hanno patito le manovre offensive avversarie

Faedo 5.5 - Poco produttivo e poco efficace in fase difensiva. Dal 68’ Silva 5.5 - Partita abbastanza passiva per lui che non è riuscito a compensare le mancanze del compagno sostituito

Capelli 6.5 - E’ stato tra i giocatori più propositivi del Padova, spingendo sulla fascia e creando opportunità

Fusi 5.5 - Nona ha dato sicurezza in mezzo al campo con molti errori tecnici. Dal 68’ Di Maggio 6.5 - E’ l’autore del goal che ha ridato speranza ai tifosi biancoscudati

Varas 5 - Partita insufficiente per il capitano, da lui ci si aspetta molto di più e quest’oggi è stato completamente estraneo dalla partita

Di Mariano 6 - Non avrà creato molto ma è stato uno dei pochi giocatori a darsi da fare per tutta la partita, pecca la ammonizione subita. Dal 68’ Buonaiuto 6 - E’ riuscito ad essere un minimo pericoloso senza però sforzare più di tanto

Caprari 5 - Da lui ci si aspetta molto di più, nessuna occasione creata e molti errori tecnici. Dal 54’ Lasagna 6 - Da subentrato si è dato da fare per la squadra anche se non è mai stato pericoloso

Bortolussi 5 - L’attaccante non si è mai reso pericoloso e anche in fase di non possesso è stato molto passivo, un altro giocatore estraneo dalla partita

Matteo Andreoletti 5 - La sua squadra non è mai stata veramente pericolosa e ci sono stati molti errori tecnici dei singoli

CATANZARO

Pigliacelli 6 - Partita sufficiente per il portiere giallorosso che non è mai stato impegnato più di tanto

Brighenti 6 - Sufficienza anche per lui che è sempre stato in linea con l’organizzazione difensiva della sua squadra

Antonini 6 - Ha compiuto delle buone coperture soprattutto di testa

Cassandro 6 - Partita sufficiente per il difensore

Favasuli 7 - Ottima partita per lui che si è dimostrato una spina del fianco per la difesa avversaria per tutta la partita con i suoi dribbling, i suoi cross e la sua velocità

Petriccione 5 - Forse il peggiore in campo dei suoi con palle perse e pochissima partecipazione al gioco. Dal 74’ Pompetti 6 - Anche lui è entrato bene in partita, senza errori e tenendo bene il pallone

Pontisso 6.5 - Buona partita per lui che ha presenziato in maniera attiva in mezzo al campo. Dal 85’ Buglio - s.v.



Alesi 7.5 - E’ stato l’autore del goal del vantaggio, dimostrandosi poi molto pericoloso in svariate azioni offensive. Dal 74’ Frosinini 6 - Molta voglia di giocare e di mettersi in mostra per il giovane con un atteggiamento positivo

Liberali 6 - Sufficienza tranquilla per lui che non è mai stato molto pericoloso ma non ha neanche sbagliato palloni, anche per lui pecca l’ammonizione a referto. Dal 59’ Rispoli 6 - E’ entrato in maniera sufficiente non sbagliando quasi niente

Iemmello 8 - Il bomber calabrese è stato decisivo con una doppietta dimostrando di essere sempre pronto e freddo sotto porta e svolgendo una partita pulita senza errori

Pittarello 7 - Partita molto positiva per lui che torna a casa con un goal è una prestazione al servizio della squadra degna di un attaccante che gioca in una squadra che lotta per la promozione. Dal 85’ Nuamah 6 - Voto raggiunto grazie al recupero del pallone e dà l'assist fornito a Iemmello per l’1-3

Alberto Aquilani 7 - L’allenatore ha messo bene la squadra in campo confermando un’ottima fase offensiva