Ufficiale
Padova, deciso l'esonero di Andreoletti. La società saluta e ringrazia il tecnico
TUTTO mercato WEB
Adesso è ufficiale, Matteo Andreoletti non è più l'allenatore del Padova. Questo il comunicato ufficiale diramato dai biancoscudati:
"Il Calcio Padova comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico il tecnico della prima squadra Matteo Andreoletti ed il suo staff.
La Società desidera esprimere al Mister un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per le straordinarie emozioni regalate con la promozione della scorsa stagione, unitamente ai migliori auguri per il prosieguo della carriera".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile