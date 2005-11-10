Il Padova si assicura Dellavalle: arriva dal Torino. La formula del trasferimento
È attraverso il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Padova "rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del difensore classe 2004 Alessandro Dellavalle. Dellavalle arriva al Padova in prestito dall’Fc Torino con opzione di riscatto ed opzione di contro-riscatto a favore del club granata.
Alessandro Dellavalle nasce a Carignano (Torino) l’11 maggio 2004 ed è un difensore di 189 cm.
Dellavalle è un prodotto del settore giovanile della Juventus e del Chisola Calcio, prima del trasferimento nel settore giovanile del Torino nel 2018. Diventato capitano dell’Under 19 granata, nel giugno 2023 firma il suo primo contratto da professionista. Il suo esordio in Serie A avviene il 12 maggio 2024 in Torino-Hellas Verona (2-1). Nell’estate 2024 viene mandato in prestito biennale al Modena, in Serie B. Colleziona 25 presenze in cadetteria, con 1 gol (contro la Cremonese). Nella stagione 2025/2026 colleziona altre 15 presenze in gialloblu.
Nazionale: Dellavalle ha collezionato 3 presenze con la Nazionale Italiana Under 19, allenata da Alberto Bollini (esordio il 3/7/2023) e 4 presenze con la Nazionale Italiana Under 20, allenata da Attilio Lombardo".
Ha fatto eco anche la nota dei piemontesi: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Calcio Padova, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Dellavalle.
Il Torino saluta Alessandro con un grande in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".