Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Padova si assicura Dellavalle: arriva dal Torino. La formula del trasferimento

Il Padova si assicura Dellavalle: arriva dal Torino. La formula del trasferimento TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 09:41Serie B

È attraverso il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Padova "rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del difensore classe 2004 Alessandro Dellavalle. Dellavalle arriva al Padova in prestito dall’Fc Torino con opzione di riscatto ed opzione di contro-riscatto a favore del club granata.

Alessandro Dellavalle nasce a Carignano (Torino) l’11 maggio 2004 ed è un difensore di 189 cm.
Dellavalle è un prodotto del settore giovanile della Juventus e del Chisola Calcio, prima del trasferimento nel settore giovanile del Torino nel 2018. Diventato capitano dell’Under 19 granata, nel giugno 2023 firma il suo primo contratto da professionista. Il suo esordio in Serie A avviene il 12 maggio 2024 in Torino-Hellas Verona (2-1). Nell’estate 2024 viene mandato in prestito biennale al Modena, in Serie B. Colleziona 25 presenze in cadetteria, con 1 gol (contro la Cremonese). Nella stagione 2025/2026 colleziona altre 15 presenze in gialloblu.

Nazionale: Dellavalle ha collezionato 3 presenze con la Nazionale Italiana Under 19, allenata da Alberto Bollini (esordio il 3/7/2023) e 4 presenze con la Nazionale Italiana Under 20, allenata da Attilio Lombardo".

Ha fatto eco anche la nota dei piemontesi: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Calcio Padova, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Dellavalle.

Il Torino saluta Alessandro con un grande in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Padova scatenato, in arrivo anche Dellavalle. Sul giocatore del Torino c'era il Pisa... Padova scatenato, in arrivo anche Dellavalle. Sul giocatore del Torino c'era il Pisa
Torino, Abate riparte dalla linea green: da Cacciamani a Dellavalle, con un 17enne... Torino, Abate riparte dalla linea green: da Cacciamani a Dellavalle, con un 17enne in difesa
Modena, Dellavalle dopo il ko col Frosinone: "Creato tanto senza sfruttare le occasioni"... Modena, Dellavalle dopo il ko col Frosinone: "Creato tanto senza sfruttare le occasioni"
Altre notizie Serie B
Martinelli: "Questo è l'anno della conferma e Avellino è la piazza giusta" Martinelli: "Questo è l'anno della conferma e Avellino è la piazza giusta"
Sampdoria, operazione al ginocchio per Sekulov: intervento perfettamente riuscito... Sampdoria, operazione al ginocchio per Sekulov: intervento perfettamente riuscito
Per Skjellerup può ancora esserci la Serie B: il SudTirol pensa a lui per l'attacco... Per Skjellerup può ancora esserci la Serie B: il SudTirol pensa a lui per l'attacco
Palermo, c'è l'addio di Lund a titolo definitivo: giocherà nel Birmingham City UfficialePalermo, c'è l'addio di Lund a titolo definitivo: giocherà nel Birmingham City
Il Palermo chiude il ritiro in Val Gardena. Tutto è pronto per il tour australiano:... Il Palermo chiude il ritiro in Val Gardena. Tutto è pronto per il tour australiano: partenza il 3 agosto
Benevento, spunta una rivale nella corsa a Cherubini: Il Las Palmas tenta il blitz... Benevento, spunta una rivale nella corsa a Cherubini: Il Las Palmas tenta il blitz
Catanzaro, tiene banco la questione legata a Pompetti: escluso dall'amichevole col... Catanzaro, tiene banco la questione legata a Pompetti: escluso dall'amichevole col Paradiso
Pisa, c'è Zanon. Ma alla Carrarese andranno solo soldi: per Bonfanti trattativa a... TMWPisa, c'è Zanon. Ma alla Carrarese andranno solo soldi: per Bonfanti trattativa a parte
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la Juve, finalmente Kolo Muani. Alajbegovic altro colpo per Spalletti, poi altri tre acquisti subito. Mancini, le scuse e la voglia di farsi perdonare attraverso le vittorie: per adesso tante parole e pochi fatti. La FIGC si gioca tutto
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò: "Zola? Sbagliato dire sia sì che no. Penso che torni anche Oriali"
Immagine top news n.1 Dopo Castro ecco anche l'annuncio di Dovbyk: il comunicato del Bologna
Immagine top news n.2 Santiago Castro è della Roma, ci sono i comunicati. Prende la maglia numero 9
Immagine top news n.3 Juventus, definite le ultime formalità per Alajbegovic: i dettagli dell'operazione
Immagine top news n.4 Un mese di calciomercato estivo alle spalle, tutti gli affari già ufficiali in Serie A
Immagine top news n.5 Lecce, Banda è un caso. Trinchera: "Temiamo che sia accaduto qualcosa che non c'entri col calcio"
Immagine top news n.6 Inter, ecco John Stones! Il difensore inglese atterrato a Linate: "Sono felice"
Immagine top news n.7 Retroscena Cardinale: ha mandato un messaggio ad Amorim. L'indizio di mercato c'è
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani
Immagine news podcast n.2 Castro-Dovbyk è un doppio colpo che fa tutti felici: anche Gasp e le casse di Saputo
Immagine news podcast n.3 Milan, Juventus e Napoli hanno già in casa tre acquisti 'inattesi'
Immagine news podcast n.4 Fiorentina sempre più scatenata, ma che ne sarà di Kean? Ipotesi addio, ma a che prezzo?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 L'ex arbitro Minelli: "Giro di vite sul VAR per correggere solo gravi ed evidenti errori"
Immagine news Altre Notizie n.2 VAR, Minelli: "Giusto ridare centralità all'arbitro. Mai più un caso Bastoni"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bucchioni: "Malagò poteva evitare questo tsunami. Stanno cercando in tutti i modi..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, per Mastantuono il Real preferisce il prestito in Europa. C'è anche la Roma
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Chakvetadze: "Sognavo di giocare in Serie A, sono in un grande club"
Immagine news Serie A n.3 I ritiri e le amichevoli precampionato di tutte le squadre
Immagine news Serie A n.4 Udinese, tra poco la presentazione di Mergim Vojvoda
Immagine news Serie A n.5 Roma, sciopero dei dipendenti. "Gasperini ci ringrazia, la società ci caccia"
Immagine news Serie A n.6 Castro sul podio: le 10 cessioni più ricche in Serie A dopo un mese di mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Martinelli: "Questo è l'anno della conferma e Avellino è la piazza giusta"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, operazione al ginocchio per Sekulov: intervento perfettamente riuscito
Immagine news Serie B n.3 Per Skjellerup può ancora esserci la Serie B: il SudTirol pensa a lui per l'attacco
Immagine news Serie B n.4 Palermo, c'è l'addio di Lund a titolo definitivo: giocherà nel Birmingham City
Immagine news Serie B n.5 Il Palermo chiude il ritiro in Val Gardena. Tutto è pronto per il tour australiano: partenza il 3 agosto
Immagine news Serie B n.6 Benevento, spunta una rivale nella corsa a Cherubini: Il Las Palmas tenta il blitz
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Pineto partirà da Latina. Di Giuseppe: "Un buon avvio sarebbe grande iniezione di fiducia"
Immagine news Serie C n.2 Turati: "Avvio di campionato complicato, ma noi siamo lo Spezia: dobbiamo farci valere"
Immagine news Serie C n.3 Bari, Rastelli sul calendario: "Dobbiamo vincere più gare possibili. Soprattutto gli scontri diretti"
Immagine news Serie C n.4 Pescara, Buscè sul calendario: "Serve la testa giusta contro tutte le avversarie"
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, Chiricallo e Colombo in coro: "Ogni gara rappresenta un valore importante da affrontare"
Immagine news Serie C n.6 Folgore Caratese, colpo d'esperienza in mezzo al campo: arriva Ndoj
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cannes-Roma, Gasperini cerca ritmo e risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Karlsruher-Inter, prosegue la preparazione dei nerazzurri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Standard Liegi-Juventus, Spalletti vuole alzare ritmo e intensità
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Parma piazza un colpo per la fascia destra: arriva Merlo dall'Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Dopo tre stagioni in Germania, Wiankowska sbarca in Italia: ha firmato con il Como 1907
Immagine news Calcio femminile n.3 Dopo due anni, Cox saluta il Parma. Firma con il Sassuolo: "Credo molto in questo progetto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Piovani: "C'è da mantenere quanto già fatto. E semmai migliorarlo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Un 'calcio' al movimento femminile: Appetiti (AIC) e l'ex senatore Nannicini sul decreto Sport
Immagine news Calcio femminile n.6 Papp nuova calciatrice del Sassuolo Femminile: "Voglio ritrovare il piacere di giocare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 30 luglio 1966, l'Inghilterra riporta il calcio a casa. Con un gol fantasma di Hurst
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
29/07 Mancini: «Pentito di aver lasciato tre anni fa, adesso torniamo a far giocare bene la Nazionale»
29/07 FIFA, la nuova società commerciale voluta da Infantino scatena la protesta europea
28/07 Zidane nuovo commissario tecnico della Francia: «Era l’unica cosa che volevo»
28/07 Malagò: «Mancini ct, Ranieri dt e presidente Club Italia»
28/07 Il Tribunale dichiara il fallimento del Brescia di Cellino, 20 milioni di debiti