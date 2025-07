Ufficiale Padova, ecco Barreca: l'esterno sinistro ha firmato un biennale con i biancoscudati

Mancava solo l'ufficialità, è arrivata pochi minuti fa: Antonio Barreca riparte dal Padova. Il giocatore, che nel pomeriggio aveva sostenuto le visite mediche con i biancoscudati, ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027. Di seguito la nota del club:

Formalizzato l’accordo con il difensore Antonio Barreca. Barreca ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2027.

Antonio Barreca nasce a Torino il 18 marzo 1995 ed è un difensore di 180 cm che in carriera ha collezionato 58 presenze in Serie A con le maglie di Torino, Genoa e Fiorentina, 134 in Serie B con le maglie di Cagliari, Lecce, Cittadella, Sampdoria e Sudtirol, oltre ad aver indossato le maglie di Monaco (con 1 presenza in Champions League) e Newcastle, oltre che 25 presenze in Nazionale Italiana tra Under 18 e Under 21.