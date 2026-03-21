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Padova, scelto il successore di Andreoletti: si lavora all'accordo con Pagliuca
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È ormai deciso in casa Padova l’esonero di Matteo Andreoletti. L’allenatore paga il crollo verticale accusato dai biancoscudati, reduci da quattro vittorie consecutive inclusa quella di oggi contro il Palermo. Dopo il silenzio stampa indetto nell’immediato postpartita si era ormai intuito il proposito di una svolta in panchina, adesso la decisione sembra presa.
Iniziano a emergere anche i primi nomi relativi al possibile successore in panchina. Come raccolto dalla redazione di TMW, il club ha scelto Guido Pagliuca. Le parti sono al lavoro per raggiungere l’intesa già nelle prossime ore.
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