Palermo-Carrarese, i convocati di Inzaghi: torna a disposizione Ranocchia
Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida con la Carrarese.
Portieri: Gomis, Bardi, Joronen
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Diakité, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli
Centrocampisti: Palumbo, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane, Blin
Attaccanti: Brunori, Pohjanpalo, Le Douaron, Corona
