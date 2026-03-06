Saudi Pro League, Kessié stacca l'Al Hilal: vetta e +1, Simone Inzaghi vince ma resta dietro

Sono noti i verdetti della serata di venerdì di Saudi Pro League, valida per la 25esima giornata. L'ex Milan e Atalanta Kessié incassa una vittoria pesantissima nello scontro diretto con l'Al Ittihad di Sergio Conceicao: finisce 3-1, la firma di Ivan Toney (con balletto dedicato a Vinicius Jr), Mahrez e Al Buraikan. Consolidata la classifica, l'Al Ahli è a +1 sui diretti inseguitori.

Simone Inzaghi e il suo Al Hilal invece si sono finalmente ripresi e con un poker stracciano l'Al Najma: l'espulsione di Al Jaleel (39') facilita la vita a Benzema e compagni, l'ex Real Madrid sigla una doppietta mentre Sergej Milinkovic-Savic trova un gol e un assist. Malcom invece l'ultimo mattatore della serata. Così può restare col fiato sul collo all'Al Ahli, giusto a -1 dalla vetta di Saudi Pro League.

Saudi Pro League, il programma della 25^ giornata

Giovedì 5 marzo

Damac - Al Riyadh 3-0

I risultati di oggi

Al Ahli - Al Ittihad 3-1

Al Khaleej - Al Hazem 2-1

Al Hilal - Al Najma 4-0

Al Taawon - Al Fateh 3-2

Sabato 7 marzo

Al Kholood - Al Qadsiah

Al Nassr - NEOM SC

Al Okhdood - Al Fayha

Al Ettifaq - Al Shabab

La classifica

1. Al Ahli 62 punti (25 giornate)

2. Al Nassr 61 (24)

3. Al Hilal 61 (25)

4. Al Qadsiah 54 (24)

5. Al Taawon 44 (25)

6. Al Ittihad 42 (25)

7. Al Ettifaq 38 (24)

8. NEOM SC 32 (24)

9. Al Khaleej 30 (25)

10. Al Fateh 28 (25)

11. Al Hazem 28 (25)

12. Al Fayha 27 (24)

13. Al Shabab 25 (24)

14. Al Kholood 25 (24)

15. Damac 19 (25)

16. Al Riyadh 16 (25)

17. Al Okhdood 13 (24)

18. Al Najma 8 (25)