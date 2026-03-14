Saudi Pro League, l'Al Hilal di Inzaghi vince 1-0 e continua a sperare. Ma l'Al Nassr resta a +3
Vittoria esterna per l'Al Hilal di mister Simone Inzaghi, trascinato da una rete di Milinkovic-Savic al 48' sul campo dell'Al Fateh nel 26° turno di Saudi Pro League. L'Al Hilal resta quindi al secondo posto in classifica, a -3 punti dalla capolista Al Nassr, che a sua volta si è sbarazzato con un netto 5-0 dell'Al Khaleej con doppietta di Joao Felix.
Gli altri risultati di Saudi Pro League
Al Fateh-Al Hilal 0-1
Al Khaleej-Al Nassr 0-5
Al Shabab-Al Ojhdood 2-0
La classifica di Saudi Pro League
Al Nassr FC 67 (26 partite giocate)
Al-Hilal 64 (26)
Al Ahli SC 62 (26)
Al Qadsiah 60 (26)
Al-Taawon 45 (26)
Al-Ittihad FC 42 (26)
Al-Ettifaq 39 (26)
Neom SC 33 (26)
Al Fayha 33 (26)
Al Hazem 31 (26)
Al Khaleej 30 (26)
Al Shabab 29 (26)
Al Fateh 28 (26)
Al Kholood 25 (26)
Damac 22 (26)
Al Riyadh 19 (26)
Al Okhdood 13 (26)
Al Najma 8 (26)