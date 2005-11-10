Roma, gli ostacoli da superare per Nusa. Alternative Bahoya, El Mala e Leweling

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Dopo che sono sfumate le trattative per Greenwood e Summerville, il club giallorosso vuole evitare una terza sorpresa e affondare per l'esterno