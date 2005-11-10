Roma, gli ostacoli da superare per Nusa. Alternative Bahoya, El Mala e Leweling
Dopo i mancati innesti di Mason Greenwood e Crysencio Summerville, l'attenzione in sede di calciomercato per la Roma si è spostata sul profilo di Antonio Nusa. Inserito fin dall'inizio nella lista delle preferenze dell'allenatore Gian Piero Gasperini per rinforzare la trequarti campo, ora è lui il primo da puntare. Il direttore sportivo Tony D'Amico sta cercando di accelerare i tempi per il calciatore norvegese, nel tentativo concreto di precedere la folta concorrenza di importanti club della Premier League in particolare, come Newcastle ed Arsenal.
Roma, primi contatti per Nusa
I primi contatti con l'entourage del giocatore hanno fatto registare un'ampia apertura da parte del diretto interessato al trasferimento nella Capitale, agevolata da una ricca proposta d'ingaggio pari a circa 4 milioni di euro netti più bonus a stagione, cifra doppia rispetto allo stipendio attualmente percepito al Lipsia. L'operazione presenta tuttavia rilevanti difficoltà economiche dovute alle pretese della società tedesca, che valuta il cartellino sui 60 milioni di euro e non sembra disposta a scendere sotto quota cinquantacinque, a fronte di una disponibilità d'investimento massima giallorossa pari a 50 milioni di euro.
Le alternative a Nusa per la Roma
Parallelamente alla trattativa principale, la dirigenza capitolina secondo La Gazzetta dello Sport osserva altri profili dal campionato tedesco. Tra le candidature valutate ci sono il giovane Said El Mala del Colonia, Jeanmatteo Bahoya dell'Eintracht Francoforte e Jamie Leweling dello Stoccarda.