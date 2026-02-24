Tegola in difesa per la Reggiana: si ferma Bozzolan. Frattura al quinto metatarso

Un pareggio casalingo, quello di domenica contro l'Avellino, che ha soddisfatto parzialmente la Reggiana, che adesso deve però fronteggiare problemi postumi per un membro della rosa: gli esami strumentali effettuati su Andrea Bozzolan, infatti, hanno evidenziato la frattura del quinto metatarso del piede destro, con il difensore che ha già iniziato l’iter riabilitativo finalizzato a un pronto rientro in campo, considerando poi che il campionato di Serie B sta entrando in un intenso rush finale.

Di seguito, la nota diffusa dal club emiliano:

"AC Reggiana – tramite il Responsabile Sanitario Dr. Franco Taglia – comunica che gli esami strumentali eseguiti su Andrea Bozzolan, a seguito del problema accusato nella gara di ieri con l’Avellino, hanno riscontrato la frattura del quinto metatarso del piede destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo finalizzato a un pronto rientro in campo".