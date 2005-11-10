Palermo, Inzaghi: "Resistito nel momento duro, poi la nostra qualità"

Un’altra grande prova di maturità, carattere e cinismo. Il Palermo targato Filippo Inzaghi non si ferma più, conquista una vittoria fondamentale sul difficile campo del Mantova e consolida in maniera perentoria il primo posto in classifica. Una vittoria da squadra grande, capace di soffrire quando c'è da soffrire per poi colpire con spietata precisione nella ripresa.

Nel post-partita, come riporta Stadio News, il tecnico rosanero ha voluto rendere merito alla prestazione dei padroni di casa, sottolineando l'importanza di tre punti strappati su un campo ostico. "Il Mantova è forte, è una realtà di questo campionato. Questo era un campo complicatissimo. Nel primo tempo è stata una partita molto equilibrata: dovevamo resistere per poi colpire. La squadra ha resistito e ha anche rischiato, pur avendo avuto a nostra volta palle clamorose".

Se nella prima frazione di gioco i virgiliani hanno provato a imbrigliare la capolista con ritmi altissimi, nella seconda metà di gara è venuta fuori tutta la superiorità fisica, tattica e d'organico del Palermo: "Nel secondo tempo siamo cresciuti perché sapevamo che per il Mantova tenere quei ritmi era impossibile. Sono contento, portiamo a casa tre punti importanti e diamo continuità ai risultati, ma la strada è ancora lunga e tortuosa".