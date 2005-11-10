Quella di domani sera contro il Benevento non sarà una partita come le altre per Pippo Inzaghi che sulla panchina dei sanniti ha lavorato per due anni portando il club in Serie A senza poi riuscire a conquistare la permanenza in massima serie. E su questo inizialmente si concentra il tecnico del Palermo nella conferenza stampa della vigilia: “Giocare contro il Benevento è qualcosa di speciale, abbiamo fatto qualcosa di straordinario in quei due anni e ancora oggi mi sento spesso con Vigorito. Ho tifato per loro lo scorso anno. - prosegue Inzaghi come riporta Stadionews.it - Domani saremo avversari per 90 minuti, poi torneremo a tifare l’uno per l’altro”.

Magnani e Gomes titolari

Il tecnico rosanero poi si sofferma sulle condizioni della squadra che deve fare i conti con diversi giocatori assenti e col dosare le forze in questo finale di 2026 molto intenso: “Strefezza è molto affaticato, ma speriamo di averlo a disposizione per 15-20 minuti di partita. Palumbo è guarito e spingeva per venire in panchina, ma non si è allenato col gruppo e dunque rientrerà solo alla prossima. Magnani e Gomes saranno titolari e faranno una grande partita. Non abbiamo recuperato nessuno e siamo contati per questo Mazzitelli ci sarà. In panchina avrò 10 giocatori e 5 entreranno. - prosegue Inzaghi parlando anche dei giovani della Primavera – Domani mattina avremo la rifinitura e dovrò fare delle scelte perché qualcuno è stanco, i giovani in Primavera stanno facendo bene e uno di loro, Bertolino, può darci una mano perché ha caratteristiche che possono aiutarci, ma non mettiamogli pressione”.

Inzaghi carica Johnsen: “Può fare di più e giocare in Serie A”

Infine Inzaghi elogia l’esterno offensivo Dennis Johnsen grande protagonista di questo inizio di stagione spronandolo a fare ancora di più: “Deve convincersi che sta facendo cose normali, è intelligente a tal punto da capire che può fare di più e giocare in Serie A”.